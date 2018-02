Congestionamento na Radial Leste chega a 13 quilômetros Os motoristas que tinham que passar pela Avenida Radial Leste na manhã desta terça-feira, 10, em direção ao centro da cidade, enfrentavam um congestionamento de cerca de 13 quilômetros, por volta das 7h30. A lentidão por excesso de veículos seguia do viaduto Pires do Rio até a Praça Franklin Roosevelt, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Outro ponto de trânsito complicado nesta manhã estava em dois pontos na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. A lentidão entre a ponte Aricanduva até a ponte Jânio Quadros somava quase cinco quilômetros e cerca de três quilômetros entre a ponte da Freguesia do Ó até o acesso a Rodovia dos Bandeirantes. Segundo mediação da CET, às 8 horas foram registrados 68 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas da cidade, bem abaixo da média para o período, que é de 81 km.