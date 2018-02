Congestionamento prejudica embarque de cargas em Santos Uma fila de caminhões de cerca de oito quilômetros paralisou o acesso ao Porto de Santos nessa quinta-feira. De acordo com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) o problema foi ocasionado pelo terminal de contêineres Tecondi, que teria recebido mais cargas do que comportaria e sem agendamento prévio. "Nós estamos apurando isso e já na segunda-feira vamos exigir uma explicação do terminal. Vamos levantar todos os dados e eles poderão ser punidos por causa de grave irregularidade", disse o Superintendente de Fiscalização das Operações de Trânsito da Codesp, Osvaldo de Freitas Barbosa. Dos oito quilômetros de fila, metade ocorreu na via Anchieta. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, os caminhões causaram lentidão entre os quilômetros 60 e 64 da rodovia, no acesso ao porto. Barbosa explica que o problema do Tecondi prejudicou toda a operação portuária. "Os caminhões com soja estavam fazendo trabalho cadenciado acabaram ficando parados na estrada por causa da confusão", disse. Protesto O superintendente classifica como "confusão" um protesto de caminhoneiros que fechou a avenida em frente ao terminal. "Teve um princípio de encrenca às 14h por causa de um problema de senha no Tecondi", explica. Segundo ele, a Guarda Portuária, a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) e a Polícia Militar tiveram que intervir e ajudar na organização de fila tripla de caminhões na faixa portuária. De acordo com a assessoria de imprensa do Tecondi, teria sido justamente essa fila tripla a vilã do congestionamento. O terminal admite que houve um aumento fora do previsto e que o fluxo de recebimento de cargas triplicou, mas apesar disso, o tempo de espera (média de 3h32 minutos) é considerado normal. O Tecondi alega que os exportadores preferiram entregar toda a carga de uma vez por conta do feriadão, pois não haverá recebimento de cargas de caminhões até domingo. A Codesp desconhecia a interrupção do Tecondi nesses três dias. "Terminal não pode fechar. Todos os terminais trabalham 24 horas. Eles vão ser punidos se não receberem cargas no feriado", disse o superintendente das Docas.