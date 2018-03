Congonhas cancela 24% dos vôos e registra apenas um atraso

A situações dos aeroportos do País neste sábado, 4, é tranqüila se comparada ao caos enfrentado por passageiros no fim do mês de julho, com base em boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Da zero hora às 13h30, dos 681 vôos programados, 55 tiveram atrasos superiores a uma hora, ou seja, 14,4% dos vôos, e outros 66 foram cancelados, o que corresponde a 7,6%. O maior número de atrasos foi registrado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que apresentava, nesta tarde, atraso em 23 vôos e cancelamento em cinco, de um total de 125 vôos. Congonhas registrou, por sua vez, o maior número de cancelamentos. De 100, 24 foram cancelados e um não saiu na hora inicialmente prevista. Os demais aeroportos do País apresentavam atraso em no máximo três vôos e o maior número de cancelamentos - oito - foi registrado no Galeão, no Rio de Janeiro.