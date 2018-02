Congonhas e Cumbica operam normalmente, diz Infraero O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, opera normalmente na tarde deste domingo, apesar da chuva que caiu em pontos isolados da cidade durante a manhã e início da tarde. A informação é da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Cumbica, Guarulhos, a situação também é de normalidade. Já o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, suspendeu suas operações por 15 minutos, das 14h50 às 15h05. Depois desse período, o aeroporto passou a operar por instrumentos, e não visualmente. No Aeroporto Antônio Carlos Jobim, também no Rio, o movimento de partidas e chegadas operou normalmente neste tarde, apesar baixa visibilidade, segundo a Infraero. Este texto foi alterado às 17h54.