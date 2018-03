Congonhas e Cumbica têm vôos atrasados nesta terça-feira Seis vôos, sendo três chegadas e três partidas, sofreram atrasos na manhã desta terça-feira no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. As decolagens fora do horário programado eram da Ocean Air, vôo 6110, com destino a Juazeiro do Norte, atrasado em mais de duas horas; vôo 3039, da TAM, para Navegantes, também com cerca de duas horas de atraso e o vôo 4738, da empresa Pantanal, para Araçatuba, interior paulista, tinha atraso de uma hora e 30 minutos. As chegadas fora do horário previsto eram da Ocean Air, vôo 9045, vindo de Guarulhos, com mais de duas horas de atraso; vôo 4731, da Pantanal, vindo de Presidente Prudente, também mais de duas horas atrasado e o vôo 3048, da TAM, vindo de Porto Alegre, com uma hora de atraso. A ponte aérea Rio-São Paulo operava normalmente e, segundo a Infraero, nenhum vôo tinha sido cancelado. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, também tinha vôos atrasados. Um deles era o 1772, da Gol, de São Paulo para Fortaleza, que estava marcado para 8 horas e não tinha decolado até às 10 horas. Outro, também da Gol, número 1658, que deveria embarcar para Teresina às 9h50, foi remarcado para 10h25. Nas partidas internacionais, havia três vôos atrasos. O vôo 7450, com destino a Buenos Aires, deveria ter saído às 8 horas, mas só o fará às 11 horas. Outros dois vôos para Santiago tinham atrasos de 30 minutos. Curitiba Nesta terça-feira, a situação era aparentemente mais tranqüila no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. Na noite de segunda-feira, a Infraero chegou a registrar atrasos de até quatro horas nas aterrissagens. Dois vôos da Ocean Air estavam atrasados em uma hora - o 6162, para São Paulo, e o 6300, com destino à cidade de Cascavel, no interior do Paraná.