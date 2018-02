Congonhas e Cumbica terão internet sem fio A internet sem fio nos Aeroportos de Cumbica e Congonhas só deve estar em pleno funcionamento na última semana deste mês. Por enquanto, o sistema que permitirá o acesso gratuito à internet só foi instalado no Aeroporto de Congonhas, mas não opera. Em outubro, a Infraero anunciou a instalação do sistema em 12 aeroportos, em um investimento de R$ 1,1 milhão. Em 2009, serão 20 aeroportos com internet sem fio.