Congonhas é fechado duas vezes por chuva em São Paulo Uma das pistas do Aeroporto de Congonhas ficou interditada por duas vezes na manhã desta quinta-feira, 8, devido às chuvas que caíram na cidade desde a noite de quarta-feira. Segundo informações da Infraero, a pista principal foi bloqueada às 6h40, abrindo às 6h55, e fechada novamente às 8 horas, com reabertura às 8h10. O motivo da interdição foi a chuva moderada que caía na região. Técnicos da Infraero fizeram a medição da lâmina d´água na pista e após constatarem que haveria segurança para os pousos, ela foi liberada. Caso a chuva venha a atingir a região novamente ao longo do dia, novos bloqueios poderão ser feitos, segundo a Infraero. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região revogou a decisão que restringia o pouso de vôos Fokker 100 e Boeing 737-700 e Boeing 737-800 no Aeroporto de Congonhas. O desembargador federal Antônio Cedenho, decidiu cancelar a decisão, que entraria em vigor a partir da zero hora desta quinta-feira. Apesar da decisão, continua em vigor a interdição da pista em dias de chuva forte, com a intenção de evitar derrapagens.