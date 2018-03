Congonhas tem 35% dos vôos cancelados neste domingo

O Aeroporto de Congonhas tinha 35,3% dos vôos cancelados na manhã deste domingo, 19, segundo balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). De acordo com o balanço divulgado pela estatal, até às 12 horas, 24 dos 68 vôos programados haviam sido cancelados e outros seis (8,8%) tinham atrasos superiores a uma hora. Em todo o País, 80 vôos estavam atrasados, sendo que 563 estavam programados e 52 foram cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, 20 dos 106 vôos estavam fora do horário, segundo a Infraero. O número equivale a 18,9% e outros sete haviam sido cancelados. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, nove dos 46 vôos tinham atrasos superiores a uma hora e dois foram cancelados. No Rio de Janeiro, a situação era tranqüila. O Aeroporto Santos Dumont não tinha cancelamentos e atrasos entre os dez vôos programados até às 12 horas. Enquanto isso, o Aeroporto Tom Jobim tinha 12,3% de cancelamentos - oito entre 65 vôos programados - e dois vôos fora do horário, segundo a Infraero.