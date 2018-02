Congonhas tem poucas opções de vôo para locais do carnaval Quem deixou para comprar passagens aéreas de última hora para os principais locais procurados no carnaval corre o risco de não encontrar mais nada. Levantamento feito pela Agência Estado nos sites das companhias aéreas indica a disponibilidade de poucas passagens e a custos altos. Os destinos procurados nos sites foram Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Salvador, Recife e Fortaleza, e as datas buscadas foram entre esta sexta-feira, 16, e o sábado, dias de maior movimento do carnaval. Para todos esses lugares a empresa aérea OceanAir não tinha mais bilhetes disponíveis para compra. A BRA só oferecia um vôo com destino a Salvador ao preço de R$ 1.199 para esta sexta-feira. Não havia passagens para o Rio, Recife ou Fortaleza. Na companhia aérea TAM havia passagens ainda para todos os destinos. Para quem buscava Salvador como opção encontrava três vôos para esta sexta, com valores que variavam de R$ 1.379,50 a R$ 1.561, e seis vôos para o sábado - de R$ 1.189,50 a R$ 1.561. Para Recife foram encontrados pela reportagem três vôos para esta sexta, todos ao custo de R$ 1.629, e dez vôos para sábado, que iam de R$ 1.339,50 a R$ 1.639. Quem pretendia ir a Fortaleza tinha, até o fim da tarde desta sexta, três opções de vôos, com preços que oscilavam de R$ 669,50 a R$ 1.649,50, e outras duas opções de horário para o sábado, de R$ 1.159 a R$ 1.785. Para quem pretendia voar de TAM até o Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto do Galeão, tinha somente duas opções de vôos para esta sexta-feira e uma opção para o sábado. Os valores variavam de R$ 319,50 a R$ 629,50. Já para quem tinha como ponto final o aeroporto Santos Dumont, no Rio, encontra, ainda, várias opções, com 15 vôos disponíveis para esta sexta, com preços que variavam de R$ R$ 139,50 a R$ 609,50, e 12 vôos para o sábado a R$ 609,50. Na Gol também era possível encontrar bilhetes para quase todos os destinos. Para Salvador ainda havia 7 vôos nesta sexta-feira, mas a um alto custo: R$ 1.260. Para o sábado havia opções mais em conta, com quatro vôos a R$ 740. Para Recife não tinha mais vôos para esta sexta-feira. Mas havia, ainda, quatro opções para o sábado, com passagens que variam de R$ 875 a R$ 960. A quem pretende pular o carnaval em Fortaleza, a Gol tem ainda apenas um vôo para esta sexta, com passagem ao preço de R$ 1.330, e quatro vôos para o sábado - de R$ 1.210 a R$ 1.330. Para o Rio de Janeiro a situação era um pouco mais tranqüila. Quem tinha o aeroporto Santos Dumont como destino encontrava dez vôos para esta sexta com preço de R$ 319, e outros quatro para sábado ao custo de R$ 319. Já para o Galeão havia apenas três vôos, entre valores que vão de R$ 199 a R$ 349, e outros três para o sábado - de R$ 266 a R$ 319. Na companhia aérea Varig era possível comprar para sexta apenas um vôo com destino ao Galeão, no Rio, ao custo de R$ 602. Para sábado também havia apenas uma opção, mas a um preço mais barato: R$ 206. Para o Rio, desta vez com destino a Santos Dumont, havia seis opções de vôos para esta sexta (de R$ 259 a R$ 634) e oito opções para o sábado, de R$ 167 a R$ 634. A quem tinha Salvador como destino não encontrava mais passagens disponíveis para esta sexta, apenas dois vôos para o sábado, ao custo de R$ 569 a R$ 652. Para os destinos Fortaleza e Recife não havia mais passagens disponíveis nem para esta sexta nem para o sábado.