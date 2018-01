Congonhas tem problemas em 54,9% dos vôos, diz Infraero

Depois de um domingo repleto de atrasos, causados principalmente por causa da forte chuva que atingiu São Paulo no final do dia, o número de vôos com problemas continuava crescendo, nesta segunda-feira, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul. No início da tarde, os atrasos já atingiam 54,9% dos vôos. Saiba quais são seus direitos em caso de atraso Como entrar em contato com as empresas Situação dos aeroportos De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), das 133 decolagens previstas até as 14 horas, 56 tinham atraso superior a uma hora (42,1%) e 17 foram canceladas (12,8%). No País, dos 1.052 previstos, 283 ( 26.9 %) atrasaram e 67 ( 6.4 %) foram cancelados. O movimento de passageiros também continuava intenso, com previsão de permanecer assim por todo o dia, de acordo com a Infraero. A estatal afirma também que o aumento do número de passageiros e atrasos é reflexo do fechamento do aeroporto, na noite de domingo, 21, devido à forte chuva que atingiu a capital. Já no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, a movimentação era normal. O terminal acumulava 11 cancelamentos e 25 atrasos, de um total de 154 vôos programados. Motivo dos atrasos O Centro de Comunicação da Aeronáutica (Ceconsaer) divulgou uma nota em resposta a situação de atrasos nas operações de Congonhas. De acordo com a nota, "não há restrições significativas com relação ao controle de tráfego aéreo. A maior parte dos atrasos no momento está diretamente relacionada com as condições meteorológicas desde a noite de domingo, 21". A declaração contrariou a informação de que os atrasos nos vôos em Congonhas estariam sendo causados por problemas no controle de comunicação "devido ao tráfego intenso". Segundo o Ceconsaer, o mau tempo na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde as rajadas de vento atingiram 110 quilômetros por hora na manhã de domingo, avançou para o Sudeste do País e provocou ventos de 75 quilômetros na capital paulista. Com isso, só no domingo, 15 vôos foram desviados para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e outros para São José dos Campos e Guarulhos, ambos em São Paulo. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, não pôde receber nenhum vôo porque também tinha chuva e vento.