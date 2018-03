Congonhas tem quase 20% dos voos cancelados nesta tarde

SÃO PAULO - No final da tarde deste sábado, 15, o índice de voos cancelados no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, era menor ao registrado na parte da manhã. Até as 17 horas, 15 (10.2%) das 147 partidas atrasaram e outras 29 (19.7%) foram canceladas. Boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária (Infraero) mostrou que as 10 horas, 19 dos 61 voos haviam sido cancelados, ou seja, 31.1%.

De acordo com a Infraero, as 17 horas, o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, das 164 partidas previstas, 29 (17.7%) atrasaram e duas (1.2%) foram suspensas.

Em todo o País, dos 1665 voos domésticos, 248 (14.9%) sofreram atrasos e 99 (5.9%) foram cancelados.