Congresso contra pedofilia começa hoje Delegações de 140 países se reúnem de hoje até sexta-feira, no Rio, no Terceiro Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vão discutir estratégias para lidar com o problema e trocar experiências sobre as mudanças nas formas de violência, como o uso da internet. Trezentos adolescentes de todo o continente participam das discussões.