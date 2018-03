Conheça o Airbus A330 desaparecido no trajeto Rio-Paris

Foto: Reprodução

Airbus A330/200 similar ao da Air France que desapareceu no trajeto Rio-Paris com 228 a bordo

SÃO PAULO - O avião Airbus A330-200, modelo da Air France com 228 a bordo que desapareceu do controle dos radares em frente ao litoral do Brasil nesta segunda-feira, 1, é um dos aviões de mais elevada capacidade para transportar passageiros fabricados pelo consórcio europeu Airbus. Ele pode carregar até 293 passageiros na sua configuração para duas classes. A quantidade no modelo para três classes (primeira classe, executiva e econômica)é de 253.

