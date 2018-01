Consciência negra: 1,1 mil de veículos devem deixar SP O dia da Consciência Negra, feriado há dois anos, comemorado na próxima segunda-feira, 20, na cidade de São Paulo, pela primeira vez vai cair em um dia de semana. E em mais um feriado prolongado, 1,1 milhão de veículos devem deixar a capital, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A CET vai monitorar os motoristas nos acessos e chegadas das rodovias que cruzam a cidade a partir da tarde desta sexta-feira, 17, e na manhã de sábado, 18. No retorno o acompanhamento vai acontecer na tarde de segunda-feira e na manhã de terça, 21. Os motoristas devem evitar viajar das 14 às 22 horas nos dias 17 e 20 e das 8 às 13 horas nos dias 18 e 21, os períodos de maior movimento. A CET lembra ainda que devido ao feriado o rodízio de veículos estará suspenso na segunda-feira em toda a cidade. Assim, os carros com placas finais 1 e 2 poderão circular normalmente. O maior movimento deve ocorrer nas rodovias Anchieta e Imigrantes, que dão acesso ao litoral sul de São Paulo. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as duas rodovias, de 250 mil a 360 mil veículos devem descer a serra em direção à Baixada Santista. A Ecovias inicia Operação Descida (7x3) a partir das 17 horas desta sexta-feira. Os veículos em direção ao litoral poderão utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já quem for subir poderá utilizar a pista norte da Rodovia dos Imigrantes. Dutra A Rodovia Presidente Dutra também deve apresentar aumento no tráfego durante o feriado. A concessionária NovaDutra recomenda aos usuários que evitem trafegar pela rodovia entre 16 e 20 horas nesta sexta e das 07 às 10 horas no sábado. Segundo a concessionária, a previsão é de que cerca de 192 mil veículos deixem São Paulo pela Dutra e outros 90 mil veículos deixem o Rio de Janeiro também pela mesma estrada. Na volta do feriado, os horários mais complicados devem se concentrar entre as 16 e 20 horas da segunda-feira. Anhangüera-Bandeirantes Nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, em direção ao interior de São Paulo, a concessionária Autoban estima a circulação de 500 mil veículos no período entre a meia-noite de sexta até a meia-noite de segunda-feira. Os motoristas devem evitar os horários entre 16 e 20 horas na sexta e das 9 às 12 horas no sábado. Já para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista no horário entre 16 e 21 horas de segunda. Matéria ampliada às 13 horas