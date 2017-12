Conselho do MP nega liminar contra Pinho O Conselho Nacional do Ministério Público negou ontem pedido de liminar da Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo contra decisão do procurador-geral de Justiça do Estado, Rodrigo Pinho. Os promotores queriam a suspensão de ordem de Pinho para que a área do consumidor abrisse inquérito sobre possíveis danos ao consumidor causados pela quebra da BRA. Para a promotoria, Pinho feriu a independência dos promotores.