Conserto de gasoduto em Gaspar será retomado hoje A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) retoma hoje as obras de conserto do gasoduto rompido no dia 23 de novembro por causa de deslizamento de terra e rochas no município de Gaspar. Desde o acidente os técnicos responsáveis pelo conserto estavam impedidos de se aproximar do local por causa da chuva e o risco de novos deslizamentos. O coordenador-geral do trabalho, engenheiro Oswaldo Luiz Monte, da TBG, esteve no final da tarde de ontem na sede estadual da Defesa Civil, em Florianópolis, onde apresentou um plano de monitoramento da área de trabalho e outro relativo ao pronto abandono do local no caso de deslizamentos. O projeto foi aprovado e o acesso ao local liberado pela Defesa Civil. Além de helicópteros prontos a atuar em caso de emergência, serão utilizados outros recursos, entre eles ambulância UTI na base operacional. O prazo para o restabelecimento do fornecimento do gás, se as condições meteorológicas permitirem, é de 10 dias. Inicialmente, estimava-se em três semanas o tempo para o conserto.Com o rompimento do duto, grande parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão sem o combustível.