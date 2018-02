Consórcio anuncia retomada de obras no Metrô de SP O representante do Consórcio Via Amarela, Vagner Marangoni, anunciou, na tarde desta segunda-feira, 2, que as obras de construção da futura estação Pinheiros do Metrô, da linha 4, serão retomadas a partir da próxima semana. Os trabalhos estão suspensos desde o dia 12 de janeiro, quando um desabamento matou sete pessoas. De acordo com a assessoria do Metrô, representantes do Ministério Público de São Paulo, do Instituto de Criminalística, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Polícia Civil, Metrô e Consórcio Via Amarela assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). No documento, eles estabeleceram a retomada das obras e um cronograma de trabalho para a coleta de informações sobre as causas do acidente ocorrido no mês de janeiro. Ainda segundo o Metrô, o trabalho de investigação deve ser encerrado até o dia 15 de outubro.