Construção de árvore de Natal do Rio entra em fase final

RIO - A montagem da árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, está em fase adiantada. A 14ª edição da maior árvore natalina flutuante do mundo, segundo o Guinness Book, está com praticamente toda a estrutura montada, faltando apenas os enfeites de luz. Nesta terça-feira, faltava apenas a cúpula onde fica a estrela. Nesta quinta será iniciado o processo de instalação elétrica da árvore.

