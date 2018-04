Cônsul adjunto do Brasil visita o aeroporto Os brasileiros que enfrentam problemas para embarcar no Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, receberam atendimento consular, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O cônsul adjunto do Brasil na cidade, Alexandre Silveira, esteve no local e confirmou que os passageiros permaneciam no saguão de embarque, mas recebiam alimentação. De acordo com o ministério, o aeroporto operava lentamente. O órgão também esclareceu que, como não se trata de um problema entre governos, mas relativos a uma empresa, não há possibilidade de intervenção diplomática para resguardar os brasileiros que permanecem no local. A orientação do Itamaraty é para os passageiros procurarem auxílio no Consulado do Brasil em Buenos Aires, pelo telefone de plantão: 15-4199-9668, para ligações feitas da Argentina, e 54-911-4199-9668, para chamadas a partir do Brasil.