Cônsul-geral da Bielo-Rússia morre afogado no Rio

RIO DE JANEIRO - O cônsul-geral da Bielo-Rússia no Brasil, Serguei Gurevsky, de 65 anos, morreu após se afogar enquanto nadava na praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de domingo, 6. Ele chegou a ser socorrido por bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste), mas os médicos não conseguiram reanimá-lo.

O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal do Rio por um casal de funcionários do consulado e será levado para a Bielo-Rússia, onde será sepultado. O consulado funciona em Botafogo, na zona sul do Rio.