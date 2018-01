Consulado alerta americanos para ataques do PCC Em comunicado divulgado na quarta-feira, 9, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alertou os cidadãos norte-americanos que residem ou estão de passagem no País para ficarem em alerta para a possibilidade de ataques do crime organizado no final de semana. A notícia recebeu destaque no jornal The New York Times, que descreveu a onda de violência no Estado como a "terceira em três meses", organizada pela "poderosa gangue criminosa Primeiro Comando da Capital". Falando da liberação de alguns presos para passarem o Dia dos Pais com suas famílias, o alerta da Embaixada lembra que "no Dia das Mães, houve uma onda de violência pelo Estado de São Paulo", mas que não há indícios que "atos violentos dessa magnitude vão acontecer novamente". Apesar disso, os cidadãos americanos são orientados a "checarem os noticiários e tomar precauções normais para se protegerem"