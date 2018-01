Consulado dos EUA no Rio alerta para arrastões nas praias

RIO - O consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro divulgou em sua página na internet em inglês alerta sobre aumento de incidência de arrastões em áreas frequentadas por turistas. Segundo a nota, recentemente houve crescimento de registros de arrastões (traduzidos para o inglês como "mass robberies", ou roubos em massa), praticados por grande número de adolescentes, nas praias do Leblon, de Ipanema, do Arpoador e de Copacabana.

Ainda segundo a mensagem, a tendência é que os roubos em série continuem pelo mês de dezembro. O alerta, publicado na sexta-feira, 22, é dirigido a cidadãos americanos que residem no Rio ou que estão na cidade a turismo.

O consulado recomenda aos americanos para sempre prestarem atenção ao seu redor. Diz ainda para os estrangeiros não carregarem consigo objetos valiosos quando forem à praia ou a outros pontos turísticos. De acordo com o alerta, smartphones e cordões são os principais alvos dos ladrões, mas também há casos de furtos de carteiras, bolsas e até bicicletas.

Por fim, o alerta sugere que os americanos deixem seu passaporte em local seguro. Eles devem portar apenas cópia do documento, bem como um comprovante do seguro de saúde.

A Secretaria de Segurança do Estado do Rio ainda não se manifestou sobre o caso.

Confira a íntegra do alerta:

"O Consulado dos EUA no Rio alerta cidadãos americanos em viagem ou residentes no Rio de Janeiro sobre aumento da incidência de crimes em áreas frequentadas por turistas. Nos últimos dias, a imprensa local tem noticiado um crescimento de crimes, notadamente de arrastões, nos quais uma grande quantidade de adolescentes praticaram roubos em áreas inteiras das praias do Leblon, de Ipanema, do Arpoador e de Copacabana.

A incidência de crimes contra turistas é maior em áreas próximas a praias, hotéis, bares, boates e outros destinos turísticos. Incidentes de roubos e ônibus urbanos também são comuns. Crimes são especialmente comuns antes e durante o Carnaval e o Natal, mas também ocorrem durante todo o ano. É provável que o aumento atual dos crimes continue pelo mês de dezembro.

Os principais alvos dos criminosos são smartphones e cordões, mas há muitos registros de roubos de bicicletas, carteiras e bolsas. Por favor preste atenção ao seu redor. Mantenha objetos valiosos em locais seguros e não consigo quando visitar a praia ou outros pontos turísticos. Por favor tenha cuidado quando utilizar celulares em locais públicos, e considere esperar até entrar num local seguro antes de usá-lo.

Você deve manter uma cópia do seu passaporte consigo quando estiver em público. Mantenha seu passaporte no hotel ou em outro local seguro. Você também deve carregar uma prova do seu seguro saúde".