Consultora do Idec é nova ouvidora de São Paulo A partir desta quarta-feira, e por pelo menos três semanas, a Ouvidoria do Município passa a ser coordenada por uma mulher. Nesta terça, o prefeito Gilberto Kassab nomeou a advogada Maria Lumena Sampaio para exercer interinamente o cargo de chefe de gabinete do órgão. O mandato do último ouvidor, Elci Pimenta Freire, terminou na segunda, antes da realização de uma nova eleição para a vaga. Consultora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) na área de Saúde por dois anos e funcionária do Procon-SP por 18 anos, Maria Lumena afirmou que seu objetivo será manter o atendimento à população e realizar os encaminhamentos necessários para resolver as reclamações. "Vamos fazer com que tudo transcorra com tranqüilidade até que as entidades elejam um ouvidor." O cargo de ouvidor ficou vago porque um decreto de Kassab, publicado em junho, mudou as regras de funcionamento da Comissão Municipal de Direitos Humanos, responsável por fazer a lista tríplice de candidatos ao cargo, e chamou nova eleição do colegiado. Com pouco tempo para as inscrições para as vagas, as entidades da sociedade civil pediram a prorrogação do prazo, que se encerrou no dia 17, para 5 de agosto, o que atrasou a elaboração da lista. O prefeito disse que pretende que a interinidade seja curta e adiantou o que espera do novo ouvidor: "Que seja independente, que esteja à altura da cidade de São Paulo, pronto para captar críticas e sugestões." Ele negou as acusações do ex-ouvidor, de que pretendia transformar a ouvidoria em um órgão obediente. "As críticas são muito bem-vindas e importantes para qualquer administração." Apesar do pouco tempo à frente do órgão, a advogada espera poder fazer um levantamento de demandas e pensar em projetos para sugerir ao novo ouvidor. "Quando temos uma visão do contexto, sempre podemos dar contribuições". Ela deverá comparecer nesta quarta à Ouvidoria para assumir o cargo. "Tenho que esperar a publicação no Diário Oficial", disse. Segundo a advogada, o ouvidor é muito importante para a cidade. "Ele tem a missão de acolher as reivindicações e dar desdobramento. Não é só ouvir. Tem que ouvir, elaborar e responder." Maria Lumena contou que já usou o serviço da ouvidoria como cidadã e teve êxito.