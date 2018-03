Contador de homicídio será desativado Um ano depois de instalado, o primeiro contador de mortos na rua do mundo será desativado no dia 30, no Recife. Iniciativa do site Pebodycount, o relógio digital, chamado de "termômetro da violência", informa o número de pessoas assassinadas no dia. Tinha o patrocínio da Faculdade Maurício de Nassau, que não renovou o contrato. A contagem continuará no site www.pebodycount.com.br.