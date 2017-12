Contas de Marta são aprovadas O Tribunal de Contas do Município (TCM) aprovou hoje as contas da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), relativas ao ano de 2002. Os conselheiros, entretanto, fizeram uma série de recomendações à Prefeitura, como regularização dos gastos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef) e maior controle nos gastos com a publicidade oficial.