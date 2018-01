Continua a greve na Febem O sindicato dos funcionários da Febem decidiu manter a greve, iniciada parcialmente hoje, por tempo indeterminado. Segundo o presidente do sindicato, Antonio Gilberto da Silva, a paralisação nesta quartaa-feira será de 100% contrariando a determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de manter 80% dos funcionários nas dez unidades consideradas mais perigosas e 50% nas demais. "Se o governo do Estado pode desobedecer à Justiça, os funcionários também podem" disse. O policiamento nas unidades, outra ordem do tribunal, também não foi cumprido pelo governo do Estado, segundo Silva. A assessoria da Febem disse que a determinação do TRT é dúbia, uma vez que colocar policiais dentro das unidades contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A fundação entendeu que o juiz determinou que houvesse policiais perto das unidades e isso foi cumprido. O diretor da Febem, Renato Scher, afirmou que a adesão à greve foi pequena hoje. "Praticamente só duas unidades tiveram baixo índice de freqüência", disse. De acordo com o sindicato, a paralisação amanhã vai atingir 32 unidades com 3.300 internos e cerca de 1.500 monitores, além dos funcionários administrativos. "Queremos trabalhar, mas não em regime escravagista", disse Silva.