Continua busca por vítimas de naufrágio Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e da Marinha vão continuar, pelo menos até segunda-feira, as buscas na região do naufrágio do barco Dona Zilda, em Itacoatiara (AM), na tentativa de localizar as vítimas do desastre, ocorrido no domingo. Dois bebês e quatro mulheres estavam entre os passageiros desaparecidos. O primeiro corpo a ser encontrado foi o de Arlete de Souza Santos, de 59 anos, na terça-feira. Na quarta-feira, mais dois corpos em avançado estágio de decomposição foram localizados ao lado do local do acidente.