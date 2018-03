Continua paralisação de agentes penitenciários em SP Pelo terceiro dia, os agentes da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a Presidente Venceslau II, no interior de São Paulo, e do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mauá, no ABC paulista, paralisaram suas atividades em protesto contra o assassinato do diretor-geral Wellington Rodrigo Segura, de 31 anos, ocorrido na sexta-feira, 26. O crime levou o sistema penitenciário a ficar em alerta. Até domingo, funcionários do presídio de Presidente Venceslau I, além da Penitenciária e do CDP de Ribeirão Preto, também integravam o movimento, mas voltaram as atividades normais nesta segunda, de acordo com o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp). Por causa do movimento, as visitas foram suspensas no fim de semana. Com a paralisação, são mantidos somente os serviços básicos nas unidades, a exemplo da alimentação dos presos. Suspende-se visitas e banho de sol.