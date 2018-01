Continuam as buscas por filho de cônsul na selva amazônica Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros continuam nesta quarta-feira, 22, as buscas por Denis Benchimol Minev e Ricardo Levy, que estão desaparecidos desde o domingo na mata nos arredores do Rio Preto, em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital amazonense. Na noite de segunda-feira, 22, o pai de Denis, Ilko Mineve, que é cônsul da Holanda no Amazonas, Raimundo Hugo Maguila e França Bandeira foram resgatados pela Polícia Militar (PM). O grupo saiu no sábado para um passeio de aventura pelo rio Preto, entre Manaus e Rio Preto da Eva, mas não conseguiu seguir viagem. Inicialmente, a PM anunciou que os cinco haviam sido localizados. Mas como a mata era densa, só ao chegarem na região, por volta das 20 horas de segunda, é que souberam que Denis e Ricardo tinham se separado do grupo e continuado, de caiaque, o caminho. Os três integrantes do grupo que estavam em melhores condições físicas decidiram descer o rio de caiaque para tentar pedir socorro. De acordo com informações do Bom Dia Brasil, da TV Globo, o cônsul da Holanda, Ilko Minev, é experiente neste tipo de passeio, mas admitiu que houve um erro no planejamento da expedição. ?Nós fizemos um esforço. Vamos dizer que houve alguma falta de informação para a gente que causou um acidente. Desta vez, realmente, nós erramos?, afirmou Minev.