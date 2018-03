Continuam atrasos nos voos domésticos durante a madrugada

Ricardo Valota, do Estadão.com.br, SÃO PAULO

Dos 83 voos domésticos programados entre a 0h e as 2 horas desta segunda-feira, 20, nos aeroportos do país, 12 deles (14,5%) apresentaram atrasos segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Houve apenas um cancelamento. Em relação aos voos internacionais, apenas uma (12,5%) das 8 partidas programadas sofreu atraso.

A situação nesta madrugada é melhor que a registrada pela Infraero na noite de domingo, 19. O aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), havia registrado até as 19 horas, 56 (21,7%) voos atrasados dos 258 programados. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 11 voos tiveram atraso no mesmo período, dos 160 programados; e 15 voos foram cancelados.