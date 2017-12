Continuam buscas por técnico desaparecido há 6 dias no CE A Petrobras divulgou uma nota nesta quarta-feira, 21, informando que prosseguem as buscas pelo técnico de manutenção civil Luiz Humberto Ferreira, de 54 anos, desaparecido desde o dia 15 de março. Ele atuava na Plataforma PXA-1, em Xaréu, cidade litorânea do Ceará, a 85 quilômetros de Fortaleza. Segundo a nota, "logo que o pessoal lotado na plataforma notou o desaparecimento, começaram as buscas, tanto nas dependências da unidade quanto no mar, com o auxílio de barcos de apoio e helicóptero". A Marinha e as policias Federal e Civil foram comunicadas da ocorrência. Colônias de pescadores e embarcações também ajudam no monitoramento do local. Ferreira é contratado da empresa Mariscal e presta serviço à estatal há cerca de dez anos. Dois filhos dele embarcaram na plataforma no domingo, 18, para acompanhar as equipes de busca. De acordo com o comunicado, a família do técnico conta com a assistência da Petrobrás, além do "apoio financeiro da AP Mariscal".