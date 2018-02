Contra calor, Linha 2-Verde ganha borrifadores de água

A Companhia do Metropolitano de São Paulo está testando ventiladores que borrifam água para combater o forte calor na Linha 2-Verde (Alto do Ipiranga-Vila Madalena). Embora o trecho tenha entrado em funcionamento há 17 anos, o Metrô afirma que o sistema de ventilação principal da linha está "em fase de implantação". Onze resfriadores evaporativos, como são chamados, já estão instalados na Estação Clínicas, na zona oeste da capital. A companhia se nega a informar o custo gerado pelo equipamento ou quanto gastará se resolver adotá-lo em todas as estações do Linha 2. O trecho tem 12 estações entre as zonas sul e oeste, passando pela região da Avenida Paulista. Por enquanto, a empresa informa apenas que está pesquisando o uso do equipamento. Segundo o site da distribuidora do modelo implantado, cada aparelho um consome de 4 a 8 litros de água por hora. Nos vasos sanitários modernos (fabricados a partir de 2002), o acionamento da descarga usa 6 litros, segundo informações da Sabesp. Os resfriadores ficam no mezanino, próximo às catracas e à bilheteria. O sistema não existe na plataforma, que é subterrânea. Até novembro, 32 mil passageiros por dia útil entraram no metrô pela Estação Clínicas - quarto maior movimento de toda a linha. O Metrô se negou também a informar se o sistema será testado em outras linhas. "A Estação Clínicas foi escolhida em função das condições de umidade, temperatura e da grande afluência de usuários", informou a empresa. A companhia foi questionada sobre quando os testes começaram e qual é o motivo, mas não respondeu. O número de passageiros que passam mal no Metrô mais que dobrou em 20 anos - de 1987 a 2007, saltou de 6.389 para 13.230. No mesmo período, o crescimento da demanda foi de 56%. A companhia contesta a comparação, dizendo que as realidades são diferentes.