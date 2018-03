Contra caos aéreo, maracujá, preservativo e nariz de palhaço O cantor Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, e o grupo Voluntários da Pátria fizeram ato contra o caos aéreo e a impunidade ontem. Vestidos com camisas-de-força, distribuíram kits com nariz de palhaço, preservativos e maracujá no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. "O maracujá era para relaxar, camisinha para gozar e o nariz de palhaço para esperar", disseram os manifestantes.