Contra fumaça, mais seguranças As casas noturnas serão os espaços com maior dificuldade para adaptação à lei antifumo. Isso porque, além de controlar os clientes para que não fumem na pista, será preciso atenção para que eles não "fujam" quando saírem para fumar. A Trash 80?s, no centro, fez enquete no site e identificou que a maioria apoia a lei. Contratou mais seguranças e vai colocar pulseiras nos frequentadores que fumam