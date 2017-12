Contra violência no trânsito, Cristo Redentor recebe iluminação amarela

RIO - O Cristo Redentor, no Rio, foi iluminado à noite com luzes amarelas, símbolo de atenção no trânsito, como parte da adesão ao Plano de Ação da Década de Segurança no Trânsito 2011-2020, lançado nesta quarta-feira, 11, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A meta do Pacto Nacional Pela Redução dos Acidentes de Trânsito, lançado pelos ministérios da Cidade e da Saúde, é estabilizar e reduzir o número de mortes e lesões em acidentes de transporte terrestre nos próximos dez anos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, foram realizadas 145.920 internações de vítimas dos acidentes no trânsito financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com um custo de aproximadamente R$ 187 milhões. Os homens representaram 78,3% das vítimas.