Contran padroniza placas de fiscalização de velocidade

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou resolução uniformizando o modo de apresentação da sinalização vertical sobre as velocidades máximas permitidas para diferentes tipos de veículos no mesmo local ou trecho de vias com sinalização eletrônica.

Reprodução

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A resolução, publicada na edição desta quinta-feira, 26, do Diário Oficial da União, apresenta desenhos com exemplos de placas padronizadas de sinalização sobre velocidades máximas diferentes para distintos tipos de veículos. Cada um tem um modelo de formatação da caixa externa diferente.

Reprodução

O Contran informa, no texto, que a decisão de padronizar a sinalização tem por objetivo facilitar "a compreensão da mensagem pelo condutor." A medida publicada hoje altera a Resolução nº 146, de agosto de 2003, que considerava não obrigatória a utilização de sinalização vertical nesses casos.