Contrariada, Aeronáutica deixa controle áereo a órgão civil O Comando da Aeronáutica divulgou uma nota neste sábado na qual, mostrando-se contrariada com o acordo fechado pelo governo federal com os controladores grevistas na noite de sexta-feira, pede a criação de um órgão civil para o controle do tráfego aéreo. A Aeronáutica aponta que, como o Planalto cedeu às exigências da categoria, os controladores devem passar a ser subordinados a este novo órgão, que será subordinado diretamente ao Ministério da Defesa, e deixarão de responder ao comando militar. Historicamente, a Aeronáutica sempre foi contra a transferência do controle aéreo para os civis. Logo após a posição da Aeronáutica ser divulgada, o Palácio do Planalto informou que o governo aceitou a proposta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará na terça-feira uma medida provisória transferindo 1.500 dos 2.400 controladores militares para o novo Controle da Circulação Aérea Geral, de caráter civil, que ficará vinculado ao Ministério da Defesa. A essência da MP da desmilitarização será fechada em reunião na segunda-feira com Lula e os ministros da Defesa, da Casa Civil e do Planejamento, além do comandante da Aeronáutica. Na terça, os controladores estarão no Planalto quando serão apresentados à MP e discutirão os problemas do setor. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que ainda não há previsão do volume de recursos que será empregado na reestruturação do sistema de controle aéreo. Tampouco está definida qual será a gratificação prometida aos controladores, embora se fale que ela poderá chegar a R$ 3 mil. "O presidente Lula é quem vai definir tudo isso quando voltar (dos Estados Unidos)", declarou. Pressa da Aeronáutica A pressa da desmilitarização, que antes era só dos controladores, agora é da Aeronáutica. O próprio comandante da Força Aérea, brigadeiro Juniti Saito, comunicou ao governo, em reunião sexta à noite, no Palácio do Planalto, que era preciso desligá-los da FAB o quanto antes, "porque não tem mais ambiente para eles trabalharem lá", já que se amotinaram. Na nota, o Comando da Aeronáutica disse que "compreende a posição assumida pelo governo, em face da sensibilidade do assunto para os interesses do País, principalmente no tocante à garantia da tranqüilidade do público usuário de transporte aéreo". Acrescenta que, "diante da gravidade da atitude adotada pelos controladores, destaca a importância da manutenção dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina e reafirma a coesão da Força Aérea sob a autoridade de seu comandante". A nota deixa claro ainda que os militares não concordam com a revogação das punições que pretendiam aplicar aos sargentos-controladores, mas que respeita e cumpre a decisão do presidente da República. "A posição do comandante da Força (brigadeiro Juniti Saito) e de todo o Alto Comando era de que eles (os controladores) fizeram motim. Isso é crime militar, e portanto, tinham de ser presos", comentou um oficial-general. Sem prisões A tensão começou na sexta-feira pela manhã, quando controladores de Salvador, Manaus, Curitiba iniciaram uma greve de fome, em que pediam melhoria nos equipamentos e aumento salarial. Em Brasília, cerca de 200 profissionais do Cindacta-1 se auto-aquartelaram e, por volta das 19h, iniciaram uma greve, e se alastrou por todo o Brasil. Todos os aeroportos do País foram fechados. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, ordenou a prisão dos controladores mas a ordem não chegou a ser cumprida, pois foi desautorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, em Washington, ficou sabendo da nova crise aérea. O governo cedeu então e, para impedir um caos maior, aceitou as propostas dos controladores, pondo fim à greve. Paulo Bernardo, que por determinação de Lula, conduziu as negociações na noite de sexta, contou que a reunião começou tensa, com os controladores demonstrando irritação com o diálogo truncado que vinham tendo com o comando da Aeronáutica. "Buscamos tranqüilizar os controladores para avançar no diálogo, deixamos claro que não haveria punições. Mas em determinado momento chegamos a dizer que era preciso baixar a bola, pois era necessário conseguir uma solução, como a sociedade estava esperando e o presidente queria". A crise no setor aéreo brasileiro começou com a queda do Boeing da Gol, em setembro de 2006, matando 254 pessoas. As investigações apontaram entre as causas do acidente está falhas na cobertura do espaço aéreo brasileiros e problemas nos equipamentos de controle. Desmilitarização "O importante é a sinalização do governo do que a desmilitarização vai acontecer e terá prazo para ser concluída", afirmou o presidente da Associação Brasileira dos Controladores de Tráfego Aéreo (ABCTA), Wellington Rodrigues. Segundo ele, cerca de 90% dos 2.400 controladores militares querem aderir ao sistema civil. Para a primeira migração o critério deverá o de prova de títulos. Depois, só por concurso. Os militares terão que assinar um termo de adesão voluntária, pelo qual perderão a patente militar e assinam contrato com a futura agência que cuidará do controle de tráfego aéreo. Os que não quiserem migrar, permanecerão com suas patentes, mas serão desligados da aviação civil e serão remanejados para o controle de tráfego aéreo das bases militares. Para os atuais controladores, o critério de migração do comando militar para o órgão civil deverá ser o de prova de títulos. As futuras contratações, só por concurso. Acordo Confira a negociação ponto a ponto. 1. Anistia - O governo fará a revisão dos atos disciplinares militares, como transferências, afastamentos e outros, envolvendo representantes de associações de controladores, ocorridos nos últimos seis meses. Assegura também que não haverá punições em decorrência da manifestação de sexta-feira. 2. Desmilitarização - Início, no dia 3 de abril, da implantação gradual de uma solução civil para o controle de tráfego aéreo e abertura de um canal permanente de negociações com representantes da categoria, inclusive de controladores militares, para o aprimoramento do setor. 3. Gratificação emergencial de transição - Abertura, no dia 3 de abril, de um canal de negociação sobre remuneração dos controladores civis e militares e criação de um plano de carreira para os profissionais civis.