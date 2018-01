Contratos de Marta Pré-qualificação: das 21 irregularidades apontadas pela Corregedoria da Prefeitura, as mudanças das exigências feitas na pré-qualificação para a concorrência estão entre as principais. Isso teria feito empresas serem desqualificadas irregularmente, antes do início da licitação dos túneis Concorrência: os projetos foram apresentados sem estudos preliminares de impacto ambiental e tiveram mudanças em relação à pré-qualificação Aditamentos: foram feitos três aditamentos que resultaram no aumento de 200% do custo do Túnel Max Feffer, de R$ 83,4 milhões para R$ 250 milhões, e de 107% no Fernando Vieira de Mello, de R$ 65,3 milhões para R$ 135 milhões Planilhas e medição: as planilhas orçamentárias não correspondem ao serviço feito