Contribuinte pode calcular IPTU pelo do site da Prefeitura de SP

A Prefeitura de São Paulo já disponibilizou aos contribuintes, em seu site, um aplicativo que simula e informa o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2010.

Veja também:

Novos carnês do IPTU começam e ser enviados nesta quinta

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ter acesso ao aplicativo, basta acessar o endereço http://www3.prefeitura.sp.gov.br/simu2010 e fornecer o SQL de seu imóvel, também conhecido como número do contribuinte, encontrado nas notificações do IPTU.

A entrega da Notificação de Lançamento do imposto começa a partir da semana que vem, de acordo com o dia do vencimento escolhido pelo site. Com o aplicativo, mesmo aqueles que receberiam a notificação somente em fevereiro, por terem escolhido o final do mês como vencimento, ficarão sabendo também o valor do imposto.

Para os 1,05 milhão de contribuintes isentos, as notificações de aviso de isenção começaram a ser enviadas no dia 7 de janeiro. O imposto pode ser pago à vista, com 6% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais e consecutivas.

Mais informações no site da prefeitura