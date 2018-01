Contribuintes voltam a enfrentar problemas para pagar IPVA

Os contribuintes que pretendem pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na manhã desta terça-feira, 12, estão novamente tendo dificuldades para efetuar o pagamento.

Segundo informações da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), tanto os caixas das agências bancárias como caixas eletrônicos e o sistema via internet estão enfrentando problemas para o recebimento do imposto.

O problema estaria, segundo a Febraban, no servidor da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), que não está conseguindo processar o grande volume de usuários.

Ontem, falha no sistema online de pagamento do tributo provocou lentidão no serviço, que chegou a ser interrompido por cerca de uma hora. Os vencimentos do IPVA começaram na sexta-feira passada e nesta segunda-feira, 11, foi a data limite para os proprietários de veículos com placa final 2 quitarem o tributo ou pagarem a primeira parcela.

De acordo com a Febraban, assim como aconteceu durante o dia de ontem, os bancos estão utilizando de um sistema de contingência, fornecido pela Secretaria da Fazenda. Neste sistema, independente da Prodesp, o banco consegue efetuar o pagamento, mas gerando muita lentidão.

A Prodesp, órgão vinculado à Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, que tem como um dos principais acionistas a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, está levantando informações sobre a falha no sistema. De acordo com a Prodesp, há problemas também nos sistemas das casas lotéricas no interior do Estado, como em Campinas e Americana.

A Secretaria da Fazenda informou que não vai prorrogar os vencimentos para todos os proprietários de veículos que tiveram vencimento ontem. Os contribuintes que quiserem quitar em uma parcela terão agora até o dia 21 para pagar o imposto com o desconto de 3%, mas é preciso antecipar o licenciamento. Quem optou por parcelar e não conseguiu efetuar o primeiro pagamento ontem terá de pagar juros.