Controlado fogo perto do Parque das Nascentes, em MS

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar nesta segunda-feira, 28, o incêndio que ameaçava o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, na região norte de Mato Grosso do Sul, desde a última quarta-feira.

Brigadistas voluntários, funcionários de fazendas e uma equipe de apoio disponibilizada pelo Parque Nacional das Emas - no Estado de Goiás - trabalharam na contenção dos focos que atingiram propriedades no entorno da unidade de conservação, entre os municípios de Alcinópolis e Costa Rica. No dia 23, uma equipe da força-tarefa do Centro de Proteção Ambiental (CPA) também seguiu para o parque.

"Não existem mais focos aparentes. Apesar de ter chovido muito pouco naquele local, o trabalho dos bombeiros e voluntários conseguiu fazer a contenção (do incêndio)", disse o chefe do CPA, major Francimar Vieira da Costa. Ele explicou que as equipes continuam no parque ao menos até o fim do dia de hoje, porque ainda é preciso garantir que não há risco de o fogo voltar.

Com 30.618 hectares, o Parque das Nascentes do Rio Taquari possui terreno com cavernas e grotas (cavidades profundas na encosta de rochas e morros), o que dificulta tanto a visualização de focos de incêndio quanto um futuro trabalho de contenção do fogo. Segundo informações de proprietários rurais da região, as chamas prejudicaram as lavouras e a criação de gado.