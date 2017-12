Controladores do Rio discutirão paralisação na segunda O diretor do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Vôo (controladores de vôo) no Rio, Hernandez Pereira da Silva, confirmou na tarde desta sexta-feira, 30, que os controladores do Rio de Janeiro vão realizar na próxima segunda-feira, às 17 horas, uma assembléia com indicativo de greve para as operações no Estado. Segundo ele, as paralisações que estão nesta sexta localizadas em Brasília e Salvador, mas deverão ter conseqüências nos aeroportos do Rio neste fim de semana. "Greve de fome dificulta o serviço, não sabemos qual será a conseqüência para a segurança aérea", disse. O diretor explicou que cerca de cem controladores trabalham em aeroportos no Estado do Rio, mas não estão realizando nenhum movimento de paralisação nesta sexta.