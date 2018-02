Controladores negam articulação para gerar caos no carnaval A Federação Brasileira de Associações de Controladores de Tráfego Aéreo (Febracta) divulgou na tarde desta sexta-feira, 16, nota oficial desmentindo a existência de um movimento organizado com o objetivo de causar transtornos aos passageiros durante o período do Carnaval. "Não há nem nunca houve qualquer tipo de articulação, movimento ou organização com o intuito de gerar transtornos à Circulação Aérea Nacional no período que compreende o feriado de carnaval ou em qualquer outro período no ano", afirma a nota. Conforme a nota, "são infundadas e de total irresponsabilidade qualquer tipo de informação sobre a possibilidade de um movimento reivindicatório organizado por esta instituição ou qualquer uma de nossas associações federadas".