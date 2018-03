Controle do espaço aéreo é seguro, diz Juniti Saito à CPI

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, afirmou que o sistema de controle do espaço aéreo é seguro, e quem fala ao contrário está mal informado. O comandante da Aeronáutica depõe nesta quarta-feira, 8, na CPI do Apagão Aéreo da Câmara. Segundo ele, com dados isolados, é impossível se ter uma conclusão sobre a causa do acidente do vôo 3054 da TAM, que matou 199 pessoas no dia 17 de julho. "Em um acidente as causas são várias", afirmou Saito. Segundo o comandante da Aeronáutica, as investigações sobre o acidente da TAM devem demorar dez meses. Em relação aos equipamentos de controle aéreo usados no País, o brigadeiro afirmou que eles são seguros. Sobre o plano de modernização, Saito disse que os sistemas estarão totalmente a médio e longo prazo, de 10 a 15 anos, e que o sistema do Cindacta 1 foi modernizado e o Cindacta 2 deve estar pronto em setembro. O brigadeiro afirmou que o mais moderno do País é o Cindacta 4. O brigadeiro disse que um futuro controle com uso de satélite, já tem participação do Brasil, com a utilização de um satélite geoestacionário, que deve ser instalado entre 2.015 até 2020 no Brasil e em vários outros países.