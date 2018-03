Controle do espaço aéreo foi crucial para eleita tomar decisão Diante de um iminente caos aéreo provocado pela ameaça de paralisação de aeronautas e aeroviários a partir desta quinta-feira, antevéspera de Natal, e da complexidade que envolve todo o setor, que não se resume a obras do PAC voltadas à ampliação de aeroportos, a presidente eleita Dilma Rousseff desistiu de tirar o setor do Ministério da Defesa. A ideia inicial era criar uma nova Secretaria de Aviação Civil (SAC) ou um ministério que incorporasse o setor à Secretaria de Portos. Mas, embora tenha conhecimento da área por ter acompanhado a crise aérea anterior, Dilma deparou-se agora com o tamanho do problema, bem maior do que imaginava.