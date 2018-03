Conversa de menino Esta é mais uma chance de participar das rodinhas masculinas, sem fazer feio. A rede UZ Games vende jogos originais para computador e para diversos tipos de console, como o Nintendo Wii e o Playstation 3. Um dos lançamentos (guarde para a mesa do bar) é o Resident Evil 5 (R$ 269,90), novo game da famosa saga, à venda na unidade do Shopping Morumbi. Para jogar no escuro, use o teclado da marca Lycosa (R$ 419), que brilha. A marca tem outros acessórios, como cabos e mouses exclusivos para jogos, e também um programa de troca de games usados. Morumbi. 5182-2211.