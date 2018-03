Coordenação da campanha de Serra terá filial em Minas

O PSDB nacional está montando uma filial da coordenação da campanha presidencial de José Serra em Minas Gerais. Diante da disputa apertada com o PT da adversária Dilma Rousseff, garantir vitória do tucano no segundo maior colégio eleitoral do País tornou-se ponto crucial.

Serra fará pelo menos uma visita semanal a Minas. O objetivo da ofensiva é colocá-lo na dianteira da corrida presidencial antes do início do horário eleitoral no rádio e na TV, em 17 de agosto.

Quem vai coordenar é o secretário-geral do PSDB, deputado Rodrigo de Castro (MG), escalado pelo ex-governador Aécio Neves. "Foi o Aécio quem sugeriu criar esta coordenação, para dar mais solidez à campanha de Serra em Minas", diz Castro.

A ideia é montar uma estrutura acoplada à da campanha para reeleição do governador Antonio Anastasia (PSDB), para facilitar a logística e aumentar a eficiência da caça aos votos .

Nas visitas semanais, Serra deverá cumprir agenda em duas cidades. "O Estado é grande", lembra o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG). São 853 municípios e só 25% deles ficam na grande BH. No caso do Rio de Janeiro fica bem mais fácil percorrer o Estado, já que 70% das cidades ficam na Grande Rio, ou mesmo em São Paulo e no Ceará, onde metade dos municípios está no entorno da capital.

Caravanas. O tucanato mineiro já faz mapeamento das principais cidades. Uma das ideias é promover as "caravanas do Serra", que serão conduzidas por lideranças mineiras do PSDB, DEM, PPS, PTB e PP, independentemente da presença do presidenciável e de Aécio. "Eles estarão juntos no maior número possível de cidades, mas como são mais de 800 municípios, vamos ter caravanas de mobilização com militantes", diz Azeredo.

A agenda mineira de Serra começará no dia 19 por Belo Horizonte e Divinópolis, polo siderúrgico com 220 mil habitantes, a 120 quilômetros da capital. Na segunda-feira seguinte, o trio Serra, Aécio e Anastasia fará campanha em Poços de Caldas e Três Corações.