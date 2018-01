Copiloto da Germanwings era paciente psiquiátrico e planejava grande gesto, diz jornal

O jornal publicou uma entrevista com uma mulher que disse ter tido um relacionamento em 2014 com Andreas Lubitz, o homem que promotores franceses acreditam ter se trancado sozinho na cabine do Airbus da Germanwings na terça-feira e conduzido-o em direção a uma montanha, matando todas as 150 pessoas a bordo.

"Quando eu ouvi sobre o acidente, me lembrei de uma frase, de novo e de novo, que ele disse", disse a mulher, uma comissária de bordo de 26 anos identificada apenas como Maria W., ao jornal Bild. "'Um dia eu vou fazer algo que vai mudar o sistema, e então todo mundo vai saber meu nome e lembrar-se dele'."

"Eu não sabia o que ele queria dizer com isso na época, mas agora é óbvio", disse ela.

"Ele nunca falou muito sobre sua doença, só que estava sob tratamento psiquiátrico."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades alemãs disseram na sexta-feira ter encontrado atestados médicos rasgados mostrando que o copiloto sofria de uma doença que deveria ter impedido seu embarque no dia da tragédia. A Germanwings, companhia aérea da Lufthansa, disse que ele não havia submetido nenhum atestado à época.

Maria W. disse ao jornal: "Nós sempre conversamos muito sobre o trabalho e, em seguida, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele tornou-se preocupado com as condições sob as quais trabalhávamos: muito pouco dinheiro, medo de perder o contrato, muita pressão".

Um porta-voz da Lufthansa não quis comentar.

(Por Michael Nienaber)