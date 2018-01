Cordão da Bola Preta abre sábado de carnaval no RJ

RIO - O tradicional bloco de carnaval carioca Cordão da Bola Preta abriu o sábado de folia. Milhares de foliões seguem o bloco mais antigo da cidade, que completa 90 anos em 2008, pelas ruas do centro. <br><br> O Cordão da Bola Preta recebeu em 2004 do Ministério da Cultura a Medalha da Ordem do Mérito Cultural. Desde 2007, é considerado Patrimônio Cultural Carioca, por decreto da prefeitura. <br><br> Apesar da tradição, no dia 25, o bloco foi despejado da sede social, quase um ano depois de o local ter sido leiloado para o pagamento de dívidas milionária de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). <br><br> Só em cotas condominiais, o Cordão devia mais de R$ 1,5 milhão. Os móveis do Cordão da Bola Preta foram levados para as três salas no quarto andar do mesmo edifício que ainda pertencem à agremiação.