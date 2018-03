Coreano encontrado morto em piscina de hotel na Amazônia

O coreano Jin Jeun Lee, de 61 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 11, na piscina do Hotel Tropical de Manaus. De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), ele provavelmente foi vítima de afogamento.

A reportagem não recebeu retorno da assessoria do Tropical, mas segundo uma fonte da administração, um grupo de coreanos havia se hospedado por volta das 11 da noite de sábado no hotel. Hoje, segundo a fonte, a piscina do hotel foi esvaziada. O laudo do IML sobre as causas da morte deve ser divulgado em até 30 dias.